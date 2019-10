Le pétrole limite ses pertes, Pékin calme le jeu dans les négociations

commerciales

Actualise cours, ajoute données prévisionnelles sur les réserves de pétrole américaines

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole limitaient leurs pertes mardi en cours d'échanges européens tandis que la Chine accorde ses déclarations avec celles des Etats-Unis sur les négociations commerciales entre les deux pays, après des compte-rendus divergents ces derniers jours.

Vers 14H30 GMT (16H30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 59,24 dollars à Londres, en baisse de 0,19% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre lâchait 0,39%, à 53,40 dollars.

Plus tôt dans la journée, vers 09H40 GMT (11H40 HEC), l'or noir perdait plus de 2%.

"Les prix du pétrole ont confirmé leur faiblesse hier (lundi), incapables de maintenir les gains de la fin de la semaine dernière," a expliqué Carlo Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades.

"L'incertitude domine toujours, les investisseurs percevant trop de risques géopolitiques et une forte probabilité de ralentissement économique dans un futur proche."

Après l'accord partiel "très important" avec la Chine vanté par le président américain Donald Trump vendredi, après que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a admis s'attendre à tout lundi, la Chine a démenti mardi tout différend avec les Etats-Unis sur la recherche d'un accord commercial entre les deux pays.

"Les deux parties sont du même avis en ce qui concerne la progression vers un accord économique et commercial, il n'y a pas de divergence", a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

Les investisseurs guetteront par ailleurs mercredi les données officielles sur les réserves de pétrole américaines.

Selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg, ils s'attendent à une hausse des stocks de brut de 3 millions de barils et à une baisse de 2 millions de barils pour ceux d'essence et de 2,5 millions pour les autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), pour la semaine achevée le 11 octobre.

bp/jbo/nas