Le pétrole marque une pause après plusieurs séances de hausse

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont terminé en très légère baisse jeudi, marquant une pause après cinq séances de hausse dans un marché surveillant les nouvelles tensions entre la Chine et les Etats-Unis et la remontée du dollar.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a cédé 5 cents pour terminer à 74,73 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE).

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance a perdu 3 cents pour clôturer à 67,83 dollars.

Après cinq séances de hausse d'affilée, le marché semble buter contre le seuil symbolique des 75 dollars pour le Brent et le seuil technique des 68 dollars pour le WTI, selon plusieurs analystes.

Les barils avaient particulièrement profité mercredi de la baisse bien plus importante que prévu des réserves américaines de brut annoncée dans un rapport hebdomadaire de l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

"La soif des raffineries américaines semble insatiable", a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.

Toutefois, ont aussi relevé les analystes de Schneider Electric, le rapport de l'EIA a aussi montré que la production américaine d'or noir était revenue à un niveau record, à 11 millions de barils par jour, et que les stocks d'essence avaient augmenté.

La nouvelle vague de taxes douanières à l'initiative des Etats-Unis et de la Chine a aussi pesé sur les cours jeudi selon John Kilduff d'Again Capital.

"Les investisseurs craignent que ces sanctions commerciales finissent par vraiment affecter la croissance de la Chine dans un premier temps puis des autres pays émergents, et par ricochet ralentir leur demande en brut", a-t-il souligné.

Le regain de vigueur du dollar pesait également selon lui sur le marché du pétrole car il rend plus chers les achats de barils vendus dans la monnaie américaine pour les acheteurs munis d'autres devises.

