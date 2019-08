Le pétrole monte légèrement au lendemain des stocks américains

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole progressaient légèrement jeudi en cours d'échanges européens, au lendemain de la publication d'une baisse des stocks de brut aux États-Unis.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 60,45 dollars à Londres, en hausse de 0,25% par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance s'échangeait à 55,89 dollars, 0,38% de plus que la veille.

Lors de la semaine achevée le 16 août, les réserves commerciales de brut ont diminué de 2,7 millions de barils pour s'établir à 437,8 millions grâce notamment à un tassement des importations et une hausse des exportations.

"La réaction des prix aux données des stocks a été décevante (...) après tout, les stocks de brut ont plus baissé que prévu", a expliqué Tamas Varga, analyste chez PVM Reports.

La baisse a en effet été plus forte que celle attendue par les analystes qui tablaient sur un recul de 1,5 million de barils, selon la médiane d'un consensus établi par Bloomberg.

Cependant, comme l'a relevé Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank, "le rapport a été terni par une augmentation inattendue des stocks de produits pétroliers".

Les stocks d'essence et de produits distillés ont progressé respectivement de 300.000 et de 2,6 millions de barils.

Selon Sukrit Vijayakar, de Trifecta Consultants, "la hausse des stocks de produits distillés semble avoir été causée par une baisse de la demande de ces produits".

"Cela ne présage rien de bon pour ceux qui souhaitent voir des cours de l'or noir soutenus", a-t-il continué.

La baisse des stocks de brut et de la demande en produits distillés s'inscrit dans un contexte économique tendu, qui vit au rythme non seulement des rebondissements dans le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, mais aussi des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

L'armée américaine a annoncé mercredi "enquêter" sur la destruction d'un de ses drones par les Houthis pro-iraniens, au-dessus du Yémen, alors que les tensions entre Washington et Téhéran restent au plus haut.

Les Houthis avaient fait circuler mardi soir sur Twitter des images montrant une boule de feu dans la nuit qui, selon eux, représentait un drone américain abattu au-dessus de la localité de Damar, au sud-est de Sanaa.

ltt/ktr/evs