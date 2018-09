Le pétrole monte un peu, un ouragan approche des Etats-Unis

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole montaient légèrement mercredi en cours d'échanges européens dans l'attente de l'arrivée de l'ouragan Florence sur la côte est américaine, même si l'effet sur l'industrie pétrolière devrait être modéré.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,13 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 7 cents par rapport à la clôture de mardi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'octobre prenait 55 cents à 69,80 dollars.

La saison des tempêtes tropicales profitait aux prix du WTI, même si plusieurs analystes s'interrogeaient sur l'effet qu'aurait l'ouragan Florence, qui s'approche des côtes américaines, sur la production, alors que les zones d'extraction devraient être épargnées.

"La tempête pourrait avoir un effet sur les infrastructures et les transporteurs", a commenté Benjamin Lu, analyste chez Phillips Futures.

"Nous pensons que Florence aura plutôt un effet négatif sur les prix, en perturbant les raffineries et la demande", ont argué les analystes de Commerzbank.

Le marché attendait par ailleurs les données officielles de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les réserves des Etats-Unis arrêtées au 7 septembre.

Les analystes s'attendent à un recul des stocks de brut de 2 millions de barils, une hausse des stocks d'essence de 300.000 barils et une montée des stocks d'autres produits distillés (gazole et fioul de chauffage) de 1,75 million de barils, selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

La fédération professionnelle de l'American petroleum institute (API) a pour sa part fait état d'une baisse des stocks de brut de 8,64 millions de barils, ce qui a soutenu les prix mardi soir, a commenté Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Enfin, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) publiera en cours de séance son rapport mensuel, qui donnera une idée de l'état du marché, alors que l'Organisation et ses dix partenaires, qui limitent leur production depuis début 2017, ont modifié leur accord fin juin pour permettre aux géants russe et saoudien de compenser les pertes du Venezuela et de l'Iran.

js/pn/nas