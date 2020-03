Le pétrole new-yorkais, au plus bas en 18 ans, plonge de 24%

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole se sont de nouveau effondrés mercredi dans un marché asphyxié par un excédent d'offre et plombé par une dégringolade de la demande mondiale en raison de la pandémie de coronavirus.

A New York, le baril de WTI pour livraison en avril a terminé à 20,37 dollars, s'écroulant de 24,4% et tombant à son plus bas niveau depuis février 2002.

A quelques minutes de sa propre clôture, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 24,67 dollars à Londres, en baisse de plus de 14%, s'orientant vers son plus bas depuis 2003.

