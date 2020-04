Le pétrole new-yorkais pour livraison en mai sous les zéro dollar

New York (awp/afp) - A la fin d'une séance infernale, le baril de pétrole coté à New York pour livraison en mai a terminé lundi pour la première fois sous les zéro dollar, les investisseurs et spéculateurs étant prêts à payer pour s'en débarrasser faute de stockage.

Ce contrat expirant mardi à la clôture, ceux qui en détiennent doivent trouver des acheteurs physiques au plus vite. Mais comme les stocks ont déjà énormément gonflé aux Etats-Unis ces dernières semaines, ils ont été contraints de payer des gens pour trouver preneurs: le baril de WTI a terminé à -37,63 dollars.

