Le pétrole new-yorkais s'envole avec l'espoir d'un retour de la demande

New York (awp/afp) - Le baril de pétrole coté à New York a fini en hausse pour la cinquième séance de suite mardi, s'envolant de plus de 20% à la clôture, dans un marché espérant une hausse de la consommation d'or noir.

Le cours du baril de WTI pour livraison en juin a grimpé de 4,17 dollars pour finir à 24,56 dollars. A quelques minutes de se propre clôture, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, coté à Londres, montait de plus de 13% ou 3,61 dollars, à 30,81 dollars.

dho/etr