Le pétrole new-yorkais termine en baisse de 5% vendredi, de 16% sur la semaine

New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a de nouveau chuté vendredi, rattrapé comme le reste des marchés financiers par une certaine panique face à la propagation du coronavirus et les craintes qu'elle fait naître sur la demande mondiale en brut.

Le baril de référence aux Etats-Unis, le WTI pour livraison en avril, a terminé en baisse de 4,9%, à 44,76 dollars. Sur la semaine il a dégringolé de 16,1%, sa plus importante chute hebdomadaire depuis 2008.

A quelques minutes de sa propre clôture, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à la même échéance dégringolait de 3,2% à 50,49 dollars à Londres.

jum/dho/iba