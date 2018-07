Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, lundi en Asie, en raison notamment de l'impact de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et les grandes puissances.

Vers 03H00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), la référence américaine du brut, pour livraison en septembre, cédait 18 cents, à 68,08 dollars, dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence sur le marché mondial, pour septembre, perdait 24 cents, à 72,83 dollars.

La guerre commerciale entre grandes puissances a perduré ce week-end au G20 Finances à Buenos Aires: alors que le FMI et l'UE craignent qu'elle n'affecte la croissance mondiale, la France a appelé à la raison les États-Unis, qui restent inflexibles.

"A court et moyen termes, l'impact de la guerre commerciale et le constat du fait que le président Trump et son administration sont vraiment prêts à en découdre sur ce sujet commencent à pénétrer les consciences des courtiers et investisseurs dans le pétrole et les autres marchés financiers", explique Greg McKenna, d'AxiTrader.

"Cela signifie que nous voyons une dégradation des perspectives de la croissance mondiale et, par ricochet, de la demande en brut."

mba/jac/cn