Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Hong Kong (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, en raison des craintes de surabondance de l'offre avant l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran.

Vers 03h20 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, cédait 31 cents à 63,38 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, reculait de 29 cents à 72,60 dollars.

Les cours du pétrole avaient de nouveau nettement baissé jeudi, à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, le Brent de la mer du Nord perdant 2,15 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, et le WTI 1,62 dollar sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Les prix du pétrole ont chuté jeudi car les marchés redoutent la surabondance de l'offre avant l'entrée en vigueur des sanctions contre l'Iran", a estimé vendredi dans une note le cabinet OANDA.

"L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et les autres grands producteurs semblent avoir reçu le message du président américain Donald Trump et augmenté leur production, mais beaucoup de questions demeurent sur ce que sera l'impact véritable des sanctions sur les exportations iraniennes."

A partir de la semaine prochaine, les importateurs du brut venu d'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), pourront être sanctionnés par les Etats-Unis.

afp/al