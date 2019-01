Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, mercredi en Asie, signe des inquiétudes quant à la surabondance de l'offre et aux préoccupations quant au ralentissement de l'économie.

Vers 04h30 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, cédait 43 cents à 44,98 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, perdait 55 cents à 53,25 dollars.

Pour la première fois depuis 2015, les cours ont terminé l'année à un niveau inférieur à celui du début d'année, clôturant 2018 sur un effondrement par rapport à leurs niveaux d'octobre, qui étaient les plus élevés en quatre ans.

Les craintes sur l'effet des sanctions américaines contre l'Iran avaient fait flamber les cours, mais cette hausse a été tempérée par la portée des exemptions décidées par Washington.

En outre, l'or noir a pâti des retombées de la guerre commerciale entre Pékin et Washington -et et de son impact sur la croissance- et de la hausse de la production.

"Nous allons probablement entamer 2019 sur le même pied, tiré vers le bas par la production américaine record ainsi que par la guerre commerciale", a déclaré à Bloomberg News Phil Streible, analyste à RJO Futures à Chicago.

"Nous ne verrons pas de rééquilibrage des marchés avant la fin du premier trimestre."

