Le pétrole orienté à la baisse en Asie

Hong Kong (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, lestés par les informations faisant état d'une hausse des réserves américaines de brut et les incertitudes des négociations commerciales sino-américaines.

Vers 04H30 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, perdait un cent à 62,09 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour juin, cédait 16 cents à 69,24 dollars.

Le prix du Brent coté à Londres, soutenu depuis le début de l'année par la perspective d'une offre mondiale rationnée, avait terminé en hausse jeudi et même franchi en fin de séance la barre symbolique des 70 dollars, pour la première fois depuis cinq mois.

Mais les cours sont affectés par un bond mercredi des réserves commerciales de brut des Etats-Unis, dévoilé dans un rapport hebdomadaire. Celles-ci ont progressé de 7,2 millions de barils pour s'établir à 449,5 millions lors de la semaine achevée le 29 mars.

Les investisseurs sont par ailleurs refroidis par l'absence d'avancée dans les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, et le fait qu'aucune date n'ait été annoncée pour une rencontre entre les présidents américain et chinois pour acter la fin de la guerre commerciale.

"Un sommet en avril semble improbable en dépit des commentaires des deux parties sur les progrès présumés dans les négociations", a observé Alfonso Esparza, de Oanda.

"Après beaucoup de discussions, il n'y a encore rien à annoncer, ce qui pénalise la demande en énergie."

afp/buc