Le pétrole orienté à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi en Asie, après le plongeon de vendredi, mais le pessimisme demeurait de mise chez les investisseurs en raison d'une production élevée.

Vers 04h00 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, progressait de 36 cents à 50,78 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier également, gagnait 67 cents à 59,47 dollars.

Les cours avaient touché vendredi leur plus bas niveau en plus d'un an dans un marché menacé par la surproduction, à deux semaines d'une réunion de l'Opep où les Saoudiens seront sous forte pression américaine.

"La hausse de la production américaine conjuguée aux doutes sur le fait que l'Opep réduise sa production, tout cela pèse sur les prix", a déclaré Margaret Yang Yan, analyste chez CMC Markets à Singapour.

"Les tensions commerciales qui pèsent sur la demande énergétique mondiale noircissent aussi les perspectives."

Le Brut et le WTI, désormais en dessous de la barre des 60 dollars le baril, ont perdu plus de 30% de leur valeur depuis début octobre.

"Au coeur des difficultés, figurent la surabondance de l'offre et la faiblesse de la demande. Une remontée éventuelle des prix dépendra de ce qui se passera au G20 de Buenos Aires et au sommet de l'Opep à Vienne une semaine plus tard", a déclaré Stephen Innes, analyste chez OANDA.

Il a relevé que le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, les présidents américain et russe Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se réunir en marge du G20 du week-end prochain pour discuter des cours.

