Le pétrole orienté à la hausse en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, lundi en Asie, les investisseurs semblant achever l'année sur un regain d'optimisme en raison de la volonté affichée par Washington et Pékin de trouver une issue négociée à leur guerre commerciale.

Vers 05h00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, prenait 51 cents à 45,84 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, gagnait 62 cents à 53,83 dollars.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont réitéré samedi, lors d'un échange téléphonique, leur volonté de négocier une solution aux contentieux commerciaux, près d'un mois après s'être mis d'accord sur une trêve.

M. Trump a été le premier à révéler, dans un tweet, avoir eu "un long et très bon coup de fil" avec son homologue chinois.

"On avance bien vers un accord. Si on y arrive, il sera très large et couvrira tous les domaines et tous les contentieux. On fait de grands progrès", a-t-il commenté.

Les cours du pétrole restent cependant à leurs niveaux les plus bas depuis un an et ils devraient continuer à peiner dans un contexte de surabondance de l'offre et du fait de projections d'une plus faible croissance économique.

Le WTI se négocie ainsi 25% moins cher qu'en début d'année, le Brent 20%. Les deux ont perdu environ 40% de leur valeur par rapport à octobre quand ils avaient atteint leurs niveaux les plus haut en quatre ans.

"Les effets de réserves orientées à la hausse et les inquiétudes économiques pour le court terme ont renforcé le pessimisme", a déclaré Benjamin Lu, spécialiste des matières premières au sein de Phillip Futures à Singapour.

mba/jac/plh