Le pétrole peine à rebondir en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole peinaient à rebondir mercredi en Asie après avoir plongé à des niveaux plus vus depuis plus d'un an du fait des inquiétudes sur l'excès d'offre mondiale et le recul de la demande.

Vers 02H00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, prenait 26 cents à 46,50 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, gagnait 34 cents à 56,60 dollars.

Les investisseurs s'inquiètent des niveaux records atteints par le production d'or noir en Russie comme aux Etats-Unis. Ils se posent aussi des questions quant à la capacité de l'Opep et de ses alliés de respecter leur accord visant à réduire leurs extractions en 2019.

Parallèlement, les signes de ralentissement de l'économie mondiale se multiplient, ce qui donne lieu à des inquiétudes sur la demande de brut.

"Les matières premières ne sont pas indifférentes aux perspectives économiques mondiales" et "la série récente de ratés à travers la planète en ce qui concerne des données financières critiques continue de peser sur les marchés pétroliers", a constaté Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"A cause d'un mélange délétère de craintes sur la surabondance de l'offre couplées aux perturbations de la croissance mondiale, les cours du brut devraient se traîner jusqu'à la fin de l'année. En cette période de fêtes, les investisseurs conservent leur argent par devers eux, sachant que les mêmes opportunités seront toujours là début janvier".

Mardi, le WTI avait reculé de 3,28 dollars pour clôturer à 46,60 dollars, son plus bas niveau depuis fin août 2017.

Il a perdu près de 40% depuis début octobre, quand il était monté à son plus haut niveau en quatre ans.

Le Brent avait cédé 3,35 dollars pour finir à 56,26 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, au plus bas depuis octobre 2017.

Il s'affiche en baisse de près de 35% depuis octobre.

