Le pétrole peine à rebondir en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole peinaient à rebondir mercredi en Asie dans un climat d'incertitudes sur l'économie américaine et l'excès d'offre mondiale.

Vers 04H30 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, prenait 24 cents à 42,77 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en février, perdait 12 cents à 50,35 dollars.

Les cours ont perdu plus de 6% lundi, à leurs plus bas niveaux depuis plus d'un an et à l'unisson d'un plongeon à Wall Street.

"Les craintes de ralentissement de la croissance mondiale et les incertitudes politiques en provenance de la Maison Blanche concernant le commerce et sa politique aux frontières sont facteur de risques", a commenté Margaret Yang Yan, analyste chez CMC Markets.

Le marché du brut est miné par la surabondance de l'offre, l'affaiblissement de la demande du aux perspectives de ralentissement économique mondial, Etats-Unis en tête. Les cours pourraient encore descendre malgré les efforts de l'Opep et de ses partenaires pour les soutenir par des coupes dans leur production.

Le cartel et ses alliés menés par la Russie ont décidé d'une baisse de leur production de 1,2 million de barils par jour pour les six prochains mois mais les analystes doutent que cela suffira à retourner la situation.

"Sauf à ce que l'Opep sorte un lapin de son chapeau et rassure les marchés sur la viabilité de ses coupes, y compris en en imposant de plus importantes comme l'ont suggéré certains membres, les craintes macroéconomiques vont continuer de peser comme une enclume au cou des marchés", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Lundi, à la veille de Noël, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a abandonné 3,06 dollars ou 6,7% pour finir à 42,53 dollars, son plus bas niveau depuis juin 2017.

Le Brent a perdu 3,35 dollars ou 6,2% pour terminer à 50,47 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, un niveau plus vu depuis août 2017.

mba-ev/cn