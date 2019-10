Le pétrole perd du terrain au lendemain d'une forte hausse des stocks américains

Actualise cours et ajoute contexte

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient orientés à la baisse jeudi en cours d'échanges européens, dans le sillage de leur recul la veille dû à une nette hausse des stocks de brut américains.

Vers 16H55 GMT (17H55 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 60,14 dollars à Londres, en baisse de 0,78% par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance perdait 1,83% à 54,05 dollars.

Mercredi, l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a fait état d'une hausse de 5,7 millions de barils des réserves commerciales de brut, lors de la semaine achevée le 25 octobre, là où les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient une hausse plus modeste de 500.000 barils.

Le pétrole s'apprêtait néanmoins à terminer le mois au-dessus de son niveau de début octobre alors que les prix "ont été fortement soutenus par l'optimisme économique alimenté par la Fed et les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine", avait relevé plus tôt dans la journée Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que le nouvel endroit où doit être signé l'accord commercial partiel tant attendu entre la Chine et les Etats-Unis sera "annoncé bientôt".

"La Chine et les Etats-Unis sont en train de choisir un nouvel endroit pour la signature de la phase 1 de l'accord commercial, soit environ 60% de l'accord total", a annoncé le milliardaire républicain sur Twitter.

"Le président Xi et le président Trump signeront" l'accord, a-t-il précisé.

Par ailleurs, "les attentes concernant de nouvelles coupes dans la production de l'Opep se renforcent avant la réunion du cartel prévu en décembre", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group.

Mercredi, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé qu'il souhaiterait que son pays adhère à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Si une requête formelle était faite et approuvée, selon les derniers chiffres de l'organisation, "l'Opep et ses alliés contrôleraient plus de 50% de la production mondiale, contre 47% actuellement", a fait remarquer Tamas Varga, analyste pour PVM.

