Le pétrole perd plus de 4%, les tensions commerciales s'accroissent

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole fondaient jeudi, le Brent, référence internationale, perdant 4% et le WTI américain sombrant de 5% alors que les tensions entre la Chine et les Etats-Unis grimpent autour du dossier Huawei.

Vers 14H50 GMT (16H50 HEC), le Brent pour livraison en juillet perdait 2,90 dollars à 68,09 dollars et le WTI pour la même échéance 3,15 dollars à 58,27 dollars, tous deux à leurs plus bas niveaux depuis près de deux mois et engagés sur leur séance de baisse la plus marquée depuis fin décembre.

