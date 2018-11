Le pétrole plonge avec les craintes de surabondance

New York (awp/afp) - Le prix du baril de pétrole coté à Londres et à New York a lourdement chuté vendredi à la clôture, très affecté par les craintes d'une surabondance de l'offre de brut et d'un ralentissement de la demande.

Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en janvier, la référence américaine du pétrole, a chuté de 4,21 dollars, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), à 50,42 dollars, à l'issue d'une séance écourtée par les célébrations de Thanksgiving, soit une baisse de 7,7%.

Sur la semaine, le cours du WTI a plongé de 10,7%, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis près de trois ans.

La référence européenne du brut, le Brent, est, pour sa part, passée brutalement sous la barre symbolique des 60 dollars vendredi et a fini à 58,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 3,80 dollars.

Les cours de ces deux références de l'or noir n'ont plus coté aussi bas depuis octobre 2017 et ont perdu environ le tiers de leur valeur sur les sept dernières semaines.

Les investisseurs s'inquiètent d'une surabondance de l'offre de pétrole sur le marché quelques semaines après la mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, marquées de plusieurs exemptions pour le commerce d'or noir, qui ont surpris les analystes par leur ampleur.

"Les courtiers sont de plus en plus inquiets par une production américaine qui avoisine les 12 millions de barils par jour, couplée à celle de l'Arabie saoudite", a réagi Andy Lipow de Lipow Oil Associates.

Outre une production record, les Etats-Unis ont connu cette semaine une hausse pour la neuvième semaine de suite de leurs stocks de brut, d'après l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Concernant Ryad, M. Lipow estime que l'objectif des Saoudiens de réduire leur production avec leurs partenaires pour faire remonter les prix "risque de ne pas être suffisant car la production mondiale devrait dans son ensemble progresser plus vite que la demande mondiale" l'an prochain.

Les calculatrices sont de sortie avant la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, dont la Russie, dans deux semaines à Vienne. L'Arabie saoudite y joue un rôle prépondérant.

Le 12 novembre, le ministre de l'Energie saoudien Khaled al-Faleh avait déclaré qu'il faudrait réduire la production mondiale de pétrole d'un million de barils par jour afin d'équilibrer le marché.

Mais l'équation s'annonce difficile alors que Donald Trump fait pression sur l'Arabie saoudite pour que les prix soient maintenus à un niveau bas, cherchant à préserver les automobilistes américains d'une hausse du prix de l'essence.

"Les Saoudiens agiront dans leur propre intérêt et cela ne devrait pas causer de troubles majeurs dans leur relation avec les Etats-Unis car Washington a déjà dit à quel point la relation avec Ryad était importante sur le plan militaire", a estimé M. Lipow.

