Le pétrole plonge en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient nettement vendredi en Asie, les inquiétudes sur la surabondance de l'offre sur le marché mondial prenant toujours le dessus.

Vers 03h50 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, perdait 1,34 dollars à 53,29 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier également, cédait 63 cents à 61,97 dollars.

Après un jour férié aux Etats-Unis, les marchés ne digèrent pas la hausse des stocks de brut américains doublée d'une production américaine record. L'adoucissement des sanctions américaines sur le pétrole iranien a également renforcé les craintes de trop plein d'offre.

"Les investisseurs ont encore largement en mémoire la croissance des stocks américains, l'excès d'offre massif continue de contrebalancer les perspectives de réduction de la production de l'Opep", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

Less membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires se voient à Vienne les 6 et 7 décembre. Ils devront y décider de restreindre, ou non, leurs extractions.

Cette réunion sera suivie de près par les Etats-Unis, alors que le président américain, Donald Trump, a appelé mercredi l'Arabie Saoudite à faire encore baisser les prix, la remerciant pour ses précédents efforts en la matière.

"Les cours plongent car Trump continue d'appeler à des cours plus bas pour faire pression sur l'Opep et l'Arabie saoudite afin qu'ils créent un environnement propice à de faibles coûts, ce qui s'accompagne en outre de la hausse des stocks américains", a déclaré à l'agence Bloomberg Hong Sungki, trader chez NH Investment & Securities Co. "Ce qui pourrait changer la donne, c'est ce que les pays de l'Opep Plus acceptent de faire en termes d'offre."

