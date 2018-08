Le pétrole poursuit sa hausse, aidé par l'affaiblissement du dollar

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole continuaient sur leur lancée mardi en cours d'échanges européens, bénéficiant d'un affaiblissement du dollar après l'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et le Mexique.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 76,79 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 58 cents par rapport à la clôture de lundi. Quelques minutes avant, il a touché 76,87 dollars à son plus haut niveau depuis un mois et demi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance gagnait 24 cents à 69,11 dollars.

Les cours "ont bénéficié d'un dollar plus faible et des espoirs que les Etats-Unis et la Chine parviennent à résoudre bientôt leur conflit commercial", ont jugé les analystes de Commerzbank.

"Le récent attrait pour le dollar comme valeur refuge s'est atténué après la nouvelle positive d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique", ont ajouté les analystes de Phillip Futures, alors que la Maison Blanche a annoncé la conclusion d'un accord lundi.

L'or noir étant libellé en dollars, un affaiblissement de celui-ci rend le pétrole moins cher pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Le pétrole continuait ainsi sur sa lancée après avoir terminé en hausse lors de sept des huit précédentes séances, à New York comme à Londres.

La baisse, annoncée vendredi, du nombre de puits en activité aux Etats-Unis et le recul, dévoilé mercredi, des réserves américaines de brut ont contribué à doper les prix la semaine dernière.

La perspective du retour des sanctions américaines visant les exportations iraniennes de pétrole au mois de novembre a également contribué à la récente hausse.

Dans ce contexte, les investisseurs n'ont pas tenu compte d'une information sur une hausse de la production de l'Opep dévoilée lundi et qui aurait dû peser sur les cours.

L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, tenus par un accord de réduction de la production en vue de maintenir les prix à un niveau élevé, ont extrait en juillet plus d'or noir que les mois précédents d'après les chiffres dévoilés par l'Organisation et relayés par la presse et les analystes.

bur-ktr/pn/nas