Le pétrole poursuit sa hausse dans un marché confiant

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole entamaient leur troisième séance d'affilée de hausse mardi, dans un marché optimiste à l'égard des négociations commerciales sino-américaines.

Vers 09H50 GMT (10H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 62,67 dollars à Londres, en hausse de 0,87% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre prenait 0,57% à 56,86 dollars.

Lundi, les prix ont atteint des niveaux plus vus depuis six semaines, à respectivement 62,78 dollars et 57,43 dollars.

Ces derniers jours, "l'affaiblissement du dollar, associé à un regain d'appétit pour le risque, a permis aux prix d'effacer leurs récentes pertes", a commenté Han Tan, analyste pour FXTM, qui précise néanmoins que le Brent reste bien en dessous de son plus haut niveau de l'année, atteint en avril.

Selon les analystes d'ING, la hausse observée ne s'expliquait pas par des informations ayant directement trait au pétrole, mais plutôt par "les signes de progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine".

Après que le principal conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, eut fait état vendredi "d'énormément de progrès" dans les discussions, le ministre du Commerce Wilbur Ross a fait part, dans une interview dimanche, de son optimisme sur la conclusion d'un accord commercial partiel avec la Chine d'ici la fin du mois.

Les tensions commerciales, en faisant craindre un affaiblissement de la croissance économique mondiale et donc de la demande de pétrole, sont l'un des principaux facteurs qui pèsent sur les prix de l'or noir.

Cette embellie pourrait cependant ne pas durer, selon les analystes d'ING qui évoquent le surplus attendu au premier semestre 2020, sauf "si l'Opep+ surprend le marché en décembre en annonçant des réductions plus importantes qu'attendu" pour l'année prochaine.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, se retrouveront à Vienne début décembre pour discuter de leur accord visant à réduire volontairement leur production pour soutenir les prix.

ktr/bp/pcm