Le pétrole proche de l'équilibre à la fin d'une semaine de forte hausse

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole vendredi étaient proches de leur niveau de clôture de la veille dans les échanges européens, après une semaine de forte hausse, grâce notamment au recul surprise des stocks de brut aux États-Unis.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 61,68 dollars à Londres, soit 0,02% de plus que sa clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour décembre, abandonnait 0,07%, à 56,16 dollars.

"Les deux indices cherchent un nouveau souffle ce matin mais sont toujours en bonne voie pour boucler une semaine solide," a constaté Stephen Brennock, analyste chez PVM.

Le Brent et le WTI restent sur trois séances consécutives de hausse et affichent des progressions respectivement supérieures à 3,5% et 4% par rapport à vendredi dernier à la même heure.

"Le prix du Brent se maintient au-dessus de 61 dollars le baril vendredi matin grâce à la baisse des stocks de bruts américains et à un soutien probable de l'Opep," a résumé Al Stanton, analyste chez RBC.

Les réserves de pétrole brut américain ont en effet diminué de 1,7 million de barils lors de la semaine achevée le 18 octobre, selon un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) publié mercredi.

Cette baisse inattendue des stocks s'explique par le rebond de l'activité des raffineries, l'augmentation des exportations et le repli des importations.

De plus, l'espoir d'une nouvelle diminution de la production de l'Organisation des produits exportateurs de pétrole (Opep) est de nature à soutenir les cours de l'or noir.

"La réunion très attendue de l'Opep en décembre vient vite et les rumeurs s'intensifient," a ajouté M. Brennock, rappelant les incertitudes planant sur l'économie mondiale.

bp/ktr/fc