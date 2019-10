Le pétrole proche de l'équilibre, soutenu par l'accord sur le Brexit

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole s'affichaient proches de leurs niveaux de la veille jeudi en cours d'échanges européens, dans l'attente des chiffres hebdomadaires des réserves américaines de l'EIA et soutenus par les annonces d'un accord sur le Brexit.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 0,03% à 59,45 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre perdait 0,15%, à 53,29 dollars.

Les prix du pétrole avaient fini en hausse mercredi, rattrapant une partie des fortes pertes du début de semaine, le Brent gagnant 1,16% et le WTI 1%.

"Le prix du pétrole a commencé la séance de négociation avec très peu de volatilité," a constaté Carlo Alberto De Casa, analyste chez ActivTrades. Après un début de séance dans le rouge, les cours se sont soudainement redressés à l'annonce d'un accord de Brexit qui a été salué par les marchés et rendu optimistes les investisseurs.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a en effet annoncé jeudi un accord sur twitter, salué comme un "un excellent nouvel accord" de Brexit avec l'Union européenne par le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Ce dernier aura toutefois la délicate mission de le faire passer au Parlement britannique, où il n'a plus de majorité.

"Les investisseurs attendent aussi les données américaines sur les stocks de pétrole brut," a complété Carlo Alberto De Casa.

L'Agence américaine d'informations sur l'énergie (EIA) publiera plus tard dans la journée ses données sur les réserves de pétrole américaines, un jour plus tard qu'habituellement en raison du lundi semi-férié aux Etats-Unis.

Selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg, les analystes s'attendent à une hausse des stocks de brut de 3 millions de barils et à une baisse de 1,5 million de barils de ceux d'essence et de 2,5 millions des autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), pour la semaine achevée le 11 octobre.

