Le pétrole progresse de 4% en Asie dans l'attente des mesures américaines

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de progresser, mercredi matin en Asie, anticipant l'impact des mesures américaines de soutien à l'économie, au lendemain, déjà, d'un net rebond consécutif à leur pire chute depuis le début de la guerre du Golfe en 1991.

Vers 02H00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en avril, gagnait 1,48 dollar, soit 4,31%, à 35,84 dollars, dans les échanges électroniques.

Le baril de Brent, référence européenne, pour mai, progressait de son côté de 1,70 dollar, soit 4,57% à 38,92 dollars.

Les cours avaient encaissé lundi leur pire chute en près de 30 ans, en plongeant d'environ 25% après l'échec de discussions entre les deux pays ayant conduit Ryad à déclencher une guerre des prix.

Les prix avaient franchement rebondi mardi, Moscou ayant esquissé un petit geste d'ouverture envers l'Arabie saoudite pouvant ouvrir la voie à un accord plus large sur la production de brut dans le monde.

Le Brent a terminé mardi en hausse de 8,3%, ou 2,86 dollars, à 37,22 dollars. A New York, le WTI pour a clôturé à 34,36 dollars après avoir grimpé de 10,4% ou 3,23 dollars.

Et les cours étaient encore orientés à la hausse mercredi, du fait de nouvelles encourageantes de Séoul et Pékin sur le front du coronavirus, mais en raison aussi de la perspective du plan de soutien à l'économie américaine du président Donald Trump face à l'épidémie.

"Les investisseurs se rassurent, et les prix sont soutenus par le plan de soutien de la Maison blanche et la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Chine et en Corée du Sud", a déclaré Stephen Innes, analyste chez AxiCorp.

sr-jac/cn