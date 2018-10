Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient mercredi en Asie après avoir plongé dans la nuit, soutenus par l'imminence des sanctions américaines contre Téhéran, mais l'or noir restait lesté par les perspectives d'affaiblissement de la demande mondiale.

Vers 04h00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, gagnait 22 cents à 66,40 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en décembre, progressait de 31 cents à 76,31 dollars.

"Les marchés restent faiblards à cause des inquiétudes sur les conditions économiques mondiales et l'affaiblissement potentiel de la demande d'énergie", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures.

Les estimations de la fédération professionnelle American Petroleum Institute sur les stocks hebdomadaires de brut américain pesaient aussi. Selon l'Institut, les stocks ont augmenté de 5,7 millions de barils durant la semaine achevée le 26 octobre, ce qui serait la sixième semaine consécutive de hausse.

Malgré tout, l'or noir est soutenu par la perspective du rétablissement des sanctions américaines contre les exportations de brut iranien.

"Les sanctions américaines entrent en vigueur la semaine prochaine, ce qui fournit un certain soutien aux cours énergétiques", a relevé Alfonso Esparza, analyste chez Oanda.

Washington a demandé aux autres pays de cesser d'acheter le brut iranien mais on ignore si cet appel sera entendu par tous. "Les plus gros clients de l'Iran pourraient toujours trouver le moyen d'acheter son brut malgré les sanctions. L'administration Trump a clairement dit qu'il y aurait une tolérance zéro mais l'Inde, la Chine et la Turquie pourraient tester la détermination américaine", a cependant ajouté l'analyste.

Mardi, le Brent a fini à 75,91 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,43 dollar.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a perdu 86 cents à 66,18 dollars.

mba-ev/cn