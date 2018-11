Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient en Asie mercredi sous l'effet d'achats à bon compte, après avoir dégringolé de près de 7% dans un contexte de craintes sur un excès d'offre mondial.

Vers 05h00 GMT, le baril de "light sweet crude"(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en janvier, prenait 76 cents à 54,17 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, gagnait 86 cents à 63,38 dollars.

Les cours sont à leur plus bas niveau depuis un an, après avoir perdu environ 25% depuis début octobre du fait de la récente hausse de l'offre de brut dans le monde et des craintes de ralentissement de la demande.

Sukrit Vijayakar, analyste chez Trifecta, a relevé que le marché du brut était à l'unisson des marchés d'actions alors que tous les regards se portent vers la prochaine réunion de l'Opep et de ses partenaires à Vienne.

Ces pays avaient convenu de réduire leur production pour soutenir le marché qui avait plongé début 2016 à des plus bas de 13 ans, avec un baril sous les 30 dollars. Cet accord expire à la fin d'année et de nouvelles restrictions sont peut-être dans les tuyaux.

"Il y a des indications claires qu'un renforcement des restrictions à la production n'est peut-être pas applicable", a déclaré M. Vijayakar à l'AFP.

Le "soutien aux cours a été comme victime d'un couteau brûlant qui trancherait une plaquette de beurre, alors qu'une combinaison brutale de facteurs pèse sur les prix", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Au coeur du problème, il y a le manque de respect du marché pour la rhétorique Opep sur d'importantes réduction de la production. Les investisseurs se demandent si les baisses projetées seront suffisantes pour rééquilibrer le marché compte tenu du trop plein d'offre attendu au premier trimestre".

Les sanctions américaines sur le pétrole iranien entrées en vigueur début novembre ont été fortement adoucies au dernier moment, amoindrissant nettement leur impact.

Comme l'Arabie saoudite et la Russie avaient fortement augmenté leurs extractions dans l'anticipation de la mise en oeuvre de ces sanctions, le pétrole y coule désormais à flot.

Parallèlement, la production aux Etats-Unis est à un niveau record.

Coté demande, les analystes prédisent un ralentissement économique aux Etats-Unis et en Chine, le tout sur fond de guerre commerciales entre les deux premières puissance économiques mondiales.

Mardi, le WTI a chuté de 6,6% pour clôturer à 53,43 dollars.

Le Brent a de son côté dégringolé de 6,4%, à 62,53 dollars.

mba-ev/cn