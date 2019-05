Le pétrole rebondit en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole rebondissaient jeudi en Asie après des estimations faisant état d'un recul plus grand que prévu des stocks de brut américain.

Vers 03H25 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, progressait de 29 cents à 59,10 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour juillet également, gagnait 17 cents à 69,62 dollars.

Selon les estimations de la fédération professionnelle American petroleum institute (API), les réserves américaines ont reculé de 5,3 millions de barils dans la semaine achevée le 24 mai, à 474,4 millions, soit bien plus que le déclin de 900.000 prévu par les analystes.

Les chiffres officiels sur l'état des stocks sont attendus dans la journée jeudi. Toute baisse est considérée comme un indicateur de l'augmentation de la demande chez le plus gros consommateur de brut mondial.

Les cours restaient cependant sous pression avec la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Pèsent aussi sur les prix des informations selon lesquelles l'Opep et ses partenaires n'arrivent pas à s'accorder sur une prolongation de leurs quotas de limitation de la production alors même que les sanctions américaines contre le Venezuela et l'Iran limitent les exportations de ces pays.

"Les risques de perturbation de l'offre sont élevés et il y a eu des appels à augmenter la production de la part du groupe, qui se rappelle cependant d'une situation semblable l'année dernière, laquelle avait débouché sur une nette chute des cours avec l'affaiblissement de la demande et l'augmentation de l'offre", écrit la banque ANZ.

"La prudence prévaut au point que les ministres du Pétrole des différents pays doivent encore se mettre d'accord sur une date de réunion. Cela soulève des craintes sur le manque de cohésion du marché".

Mercredi, le Brent a terminé à 69,45 dollars à Londres, en baisse de 66 cents.

A New York, le WTI a cédé 33 cents à 58,81 dollars.

str-mba-ev/cn