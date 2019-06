Le pétrole rebondit en Asie

Hong Kong (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mardi en Asie, mais les analystes relèvent que les tensions commerciales sino-américaines plombent les perspectives.

Vers 03h25 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, gagnait 29 cents à 53,55 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour août, progressait de 18 cents à 62,47 dollars.

Les cours avaient terminé en baisse lundi, les investisseurs faisant preuve de prudence face aux incertitudes sur l'avenir de l'accord entre l'Opep et ses partenaires et sur les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août avait cédé un dollar à Londres. A New York, le WTI avait lâché 73 cents.

Etats-Unis et Chine, les deux premières économies au monde, sont empêtrés depuis des mois dans une profonde dispute commerciale qui suscite l'inquiétude quant à son impact sur l'économie mondiale.

"Les inquiétudes grandissantes relatives à la demande et les faiblesses de l'économie mondiale vont peser sur les prix à court terme", a déclaré Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures à Singapore.

Pour Stephen Innes, de Vanguard Markets, le marché demeure plombé par la surproduction et la baisse de la demande.

"Il y a une crainte réelle en raison du ralentissement chinois d'une Union européenne maladive et de données américaines commençant à chanceler", a-t-il dit. "Le retournement économique est un danger bien présent."

afp/al