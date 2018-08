Le pétrole rebondit, le marché reste inquiet des tensions commerciales

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole remontaient jeudi en cours d'échanges européens alors que les prix ont nettement reculé la veille en raison de craintes concernant la demande mondiale causées notamment par la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 72,56 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 28 cents par rapport à la clôture de mercredi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de septembre prenait 15 cents à 67,09 dollars une heure après son ouverture.

"Depuis début juillet, le pétrole suit le même schéma: de légers gains sur plusieurs jours qui sont effacé en une correction marquée d'une séance", a décrit Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix.

Ainsi, le Brent est tombé mercredi à 71,65 dollars, à son plus bas depuis trois semaines, tandis que le WTI a atteint 66,32 dollars, à son plus bas depuis un mois et demi.

En cause, une baisse hebdomadaire moins marquée que prévu des réserves américaines de brut, "ce qui peint le tableau d'une demande en berne", a commenté David Madden, analyste de CMC Markets, tandis que les importations chinoises de pétrole ont connu une croissance décevante.

"Les taxes que s'infligent les Etats-Unis et la Chine pourraient peser sur les importations chinoises de gaz et de pétrole dans le futur, puisque les Etats-Unis connaissent la croissance la plus marquée sur ces deux marchés", ont commenté les analystes de Barclays.

La Chine a annoncé mercredi qu'elle imposerait à compter du 23 août des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, rendant coup pour coup à l'administration américaine qui avait fait une annonce similaire la veille.

Le conflit commercial qui opposent les deux géants économiques participe à l'incertitude du marché du pétrole, qui craint de voir une partie de la demande mondiale s'évaporer.

js/ktr/LyS