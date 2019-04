Le pétrole recule après le bond des stocks de brut américains

New York (awp/afp) - Les cours du pétrole ont légèrement baissé mercredi dans le sillage d'un rapport américain faisant état d'une forte hausse des stocks de pétrole brut dans le pays.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a fini à 69,31 dollars à Londres, en baisse de 6 cents par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril de WTI pour le contrat de mai a perdu 12 cents à 62,46 dollars.

Vers 08H20 GMT, le Brent avait pourtant culminé à 69,96 dollars et le WTI à 62,99 dollars, tous deux à leur plus haut niveau depuis mi-novembre.

Mais cette progression s'est vite estompée après la publication d'un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) montrant une augmentation surprise des réserves commerciales de brut américain de 7,2 millions de barils pour la semaine achevée le 29 mars, alors que les analystes anticipaient une baisse.

Les chiffres de la production américaine ont achevé de convaincre les investisseurs de se détourner du marché mercredi, alors que celle-ci a atteint 12,2 millions de barils par jour, un nouveau record dans le pays.

"Les statistiques sur la production hebdomadaire sont généralement le reflet des anticipations des autorités américaines sur la production future. L'EIA anticipe une production en forte hausse, alors ces statistiques montent logiquement", a réagi Matt Smith de ClipperData.

Ce niveau de production jamais vu aux Etats-Unis tranche avec le recul de celle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de son partenaire russe. Leur accord vise à rééquilibrer l'offre et la demande de brut à l'échelle mondiale, et à maintenir les prix à un niveau élevée.

Les sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela ont également tendance à faire monter les prix de l'or noir.

Depuis le début de l'année, le cours du Brent a pris 29% et celui de WTI 37%, largement en raison de ces deux éléments.

