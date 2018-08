Le pétrole recule avec les tensions commerciales

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole reculaient vendredi en cours d'échanges européens dans un marché reprenant son souffle alors que le dollar remonte et que les tensions commerciales ont été ravivées par Washington.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 77,19 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 58 cents par rapport à la clôture de jeudi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance cédait 49 cents à 69,76 dollars.

La veille, les cours ont culminé à leurs plus hauts en plus d'un mois, à 78,03 dollars pour le Brent et à 70,50 dollars pour le WTI.

"L'offre pourrait être limitée" notamment au Venezuela et en Iran, a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM, mais "la force du dollar et une baisse de la demande en cas de guerre commerciale pourraient peser sur les gains" de l'or noir, a-t-il prévenu.

La reprise du billet vert, monnaie de référence du pétrole sur le marché international, pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises.

Quant aux tensions qui opposent Washington à ses partenaires commerciaux, selon l'agence Bloomberg, qui se base sur plusieurs sources proches du dossier, le président américain Donald Trump souhaiterait mettre en oeuvre une nouvelle salve de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis "dès que se terminera la semaine prochaine la période de consultations publiques" sur ce sujet.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a pour sa part affirmé vendredi que l'Union européenne riposterait à d'éventuelles taxes automobiles américaines, alors que le cessez-le-feu commercial conclu en juillet entre Washington et Bruxelles semble à nouveau menacé.

Le marché du pétrole restait cependant soutenu par la perspective des sanctions américaines sur le pétrole iranien, qui seront effectives à partir de début novembre et devraient perturber l'industrie du troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.

"Les exportations iraniennes semblent d'ores et déjà perturbées", ont commenté les analystes de ANZ, qui notent également des risques sur l'offre venue du Venezuela.

bur-js/ktr/nas