Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient jeudi en Asie sous l'effet de prises de bénéfices mais les analystes jugent que les fondamentaux peuvent laissent présager un baril à 100 dollars.

Vers 02h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en novembre, reculait de 26 cents à 76,15 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour décembre, cédait 29 cents à 86,00 dollars.

Les cours avaient clôturé la veille à leur plus haut niveau depuis 2014 à New York et à Londres, malgré la publication d'un rapport américain montrant une hausse bien plus élevée que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis, en raison notamment d'une chute des exportations.

Les marchés ont néanmoins préféré se focaliser sur la perspective du rétablissement des sanctions américaines contre les exportations iraniennes de brut.

"L'augmentation des stocks n'a pu empêcher les cours de s'envoler à de nouveaux plus hauts de quatre ans", a commenté Oriano Lizza, trader chez CMC Markets à Singapour.

"Cela ne fait aucun doute, tout est en place pour qu'on ait un Brent à 90 dollars, ce qui devrait laisser le champ libre à un baril à 100 dollars", a déclaré Stephen Innes, analyste chez Oanda.

"Les marchés restent concentrés sur les sanctions iraniennes et la capacité éventuelle de l'Opep à combler rapidement l'absence d'offre iranienne".

Mercredi, le WTI a gagné 1,18 dollar ou 1,6% pour clôturer à 76,41 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

A Londres, le Brent a bondi de 1,49 dollar ou 1,8% pour terminer à 86,29 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE).

mba-ev/plh