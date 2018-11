Le pétrole recule en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient jeudi d'être pénalisés par les stocks américaines et les craintes de voir l'or noir iranien se retrouver sur le marché malgré les sanctions américaines.

Vers 03h20 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, cédait 19 cents à 65,12 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier et dont c'était le premier jour comme contrat de référence, reculait de 36 cents à 74,68 dollars.

D'après l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de brut ont augmenté lors des six dernières semaines de près de 32 millions de barils.

"Les cours du pétrole reculent bien que la hausse des stocks américains ait été anticipée par les analystes", a relevé Alfonso Esparza, analyste chez Oanda.

"Le marché commence à anticiper un recul moins fort que prévu des exportations de brut par l'Iran car ses plus gros clients restent défiants sur la mise en oeuvre des sanctions américaines" contre Téhéran. "Si l'Iran et ses clients trouvent suffisamment de failles et évitent les sanctions américaines, il pourrait y avoir plus d'offre que ce qui était prévu."

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et ses répercussions possibles sur la croissance mondiale jouent aussi, alors que certains analystes évoquaient récemment la possibilité que les cours du brut franchissent les 100 dollars le baril.

"Il y a du potentiel pour une récession qui aurait des conséquences sur le PIB, et bien sûr, le PIB et la demande mondiale sont assez corrélées", a déclaré à l'agence Bloomberg Stewart Glickman, analyste chez CFRA Research.

Mercredi, le Brent pour décembre a clôturé à 75,47 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 44 cents par rapport à la clôture de mardi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance a cédé 87 cents, à 65,31 dollars.

ev/cn