Le pétrole recule légèrement au terme d'une semaine agitée

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole étaient en légère baisse vendredi après une séance asiatique passée dans le vert, les investisseurs calmant le jeu au terme d'une semaine dantesque pour le marché de l'or noir.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 21,08 dollars à Londres, en baisse de 1,17% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour juin perdait 2,30%, à 16,12 dollars.

La veille, ce dernier avait grimpé d'environ 20% après plusieurs jours très agités, marqués par une clôture sous zéro dollar lundi pour la première fois de son histoire.

"Les prix se stabilisent" vendredi, constate Naeem Aslam, analyste d'Avatrade. Mais un marché stable n'est pas synonyme de retour à la normale, observe son confrère Eugen Weinber, de Commerzbank.

La passe difficile que traverse le marché du brut "est loin d'être terminée", ajoute ce dernier. "Les risques sont nombreux concernant la demande et la disponibilité des stocks. Côté offre, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont encore beaucoup à faire pour convaincre le marché."

Les tensions entre Washington et Téhéran avaient pourtant contribué à faire remonter les cours ces deux derniers jours, après un tweet du président Donald Trump affirmant avoir donné ordre de "détruire" toute embarcation iranienne qui s'approcherait de façon dangereuse de navires américains dans le Golfe.

Mais "rien n'a changé en termes d'offre et de demande", résume M. Aslam, et son déséquilibre est toujours très défavorable aux prix.

Les analystes de Rystad Energy, qui ont actualisé jeudi leurs prévisions de la demande annuelle en pétrole, illustrent bien la chute vertigineuse de celle-ci avec des creux de 26,7% et 19,5% en avril et mai comparé à ces mêmes mois l'an dernier, du fait des mesures de confinement mises en place pour enrayer l'épidémie de Covid-19 et qui paralysent l'économie mondiale.

"Le choc économique actuel est clairement au-delà de ce que même les prévisionnistes les plus pessimistes craignaient", a complété Stephen Brennock, de PVM.

bp/ktr/etr