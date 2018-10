Le pétrole recule, vers une nouvelle hausse des stocks américains

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole reculaient mardi en cours d'échanges européens alors que les analystes tablaient sur une nouvelle hausse des réserves américaines de brut, signal d'une demande faiblissante alors que l'offre abonde.

Vers 13H40 GMT (15H40 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 80,16 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 62 cents par rapport à la clôture de lundi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de novembre cédait 48 cents à 71,30 dollars une heure après son ouverture.

Les prix s'étaient inscrits dans le vert lundi, sur fond de tensions entre l'Arabie saoudite et les États-Unis après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi.

"Les prix du brut passent du rouge au vert car les investisseurs cherchent l'équilibre, entre une demande mondiale prévue en baisse et des tensions de plus en plus vives au Moyen-Orient", a commenté Benjamin Lu, analyste chez Phillip Futures.

Alors que l'Agence internationale de l'Énergie (AIE) et l'Opep ont revu leurs prévisions sur la demande mondiale à la baisse dans leurs rapports parus la semaine dernière, les marchés vont prendre connaissance mercredi des données hebdomadaires sur les stocks américains, publiées par l'Agence américaine d'information sur l'Énergie (EIA).

Les analystes tablent sur une hausse de 1,25 million de barils des stocks de brut, de un million de barils de ceux d'essence et sur une baisse d'un million de barils des autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole), selon la médiane d'un consensus compilé par Bloomberg.

Avant les chiffres officiels de l'EIA, la fédération professionnelle American petroleum Institute publiera ses propres données mardi soir.

Les marchés se focalisent tout particulièrement sur les échanges entre deux des premiers producteurs mondiaux, l'Arabie saoudite et les États-Unis.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, dépêché en urgence à Ryad au sujet de la disparition depuis deux semaines d'un journaliste saoudien, a été reçu mardi par le roi Salmane, ont constaté des journalistes.

"J'espère que vous vous sentez à l'aise ici", a déclaré le souverain saoudien au début de la rencontre, tandis que M. Pompeo l'a "remercié" d'avoir "accepté" sa visite à la demande du président Donald Trump.

"Aucune des deux parties ne peut se permettre un conflit ouvert", a affirmé Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

