Le pétrole remonte après son plongeon de la veille

New York (awp/afp) - Les prix du pétrole ont terminé en hausse vendredi, rebondissant au lendemain d'une lourde chute due aux annonces de Donald Trump sur de nouveaux droits de douane visant la Chine.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, référence sur le marché londonien, s'est établi à 61,89 dollars, en hausse de 2,3% ou 1,39 dollar par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour septembre a pris 3,2% ou 1,71 dollar pour finir à 55,66 dollars.

Les prix sont cependant restés proches de leur niveau le plus bas en un mois et demi, atteint jeudi dans la foulée des propos de Donald Trump.

Sur la semaine, le Brent a cédé 2,5% et le WTI 1,0%.

Le locataire de la Maison Blanche a annoncé jeudi dans une série de tweets 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées.

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a ajouté le président, précisant que les négociations, qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin au différend commercial entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu.

Suite à cette annonce, le Brent et le WTI avaient dégringolé, clôturant en baisse d'environ 7% et 8% jeudi, leur baisse la plus importante depuis 2015.

"Le regain d'aujourd'hui correspond tout simplement à un réétalonnage après l'effondrement d'hier. L'ampleur de la baisse était un peu disproportionnée", a noté Kyle Cooper de IAF Advisors.

Les analystes anticipaient toutefois une possible rechute dès les prochains jours en cas de représailles chinoises.

Le marché pétrolier est marqué par une forte volatilité depuis plusieurs mois.

Malgré le resserrement de l'offre dû à l'accord de réduction de la production entre les pays de l'Opep et leurs alliés et à l'embargo américain sur le pétrole iranien, les prix de l'or noir peinent à se maintenir.

En cause, une production américaine record et des craintes d'un ralentissement économique mondiale pouvant réduire la demande en pétrole.

ktr-dho/jum/alb