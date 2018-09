Le pétrole remonte, les craintes sur l'offre s'apaisent

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole remontaient lundi en cours d'échanges européens dans un marché hésitant devant la hausse de la production des poids lourds du monde du brut, pour compenser les sanctions américaines contre l'Iran.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 78,63 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 54 cents par rapport à la clôture de vendredi.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'octobre prenait 52 cents à 69,51 dollars.

"Il semblerait que les trois plus grands producteurs mondiaux, l'Arabie saoudite, la Russie et les Etats-Unis, coopèrent pour compenser les pertes de l'offre iranienne", ont commenté les analystes de Commerzbank.

Alors que l'Iran, troisième plus grand producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), voit ses ventes de brut fondre à l'approche de l'application des sanctions américaines début novembre, les prix ont grimpé début septembre, dépassant brièvement les 80 dollars le baril de Brent.

Mais depuis, les signaux des plus grands producteurs se sont multipliés. Après une rencontre jeudi entre le ministre russe de l'énergie, Alexandre Novak, et son homologue américain, Rick Perry, M. Novak a rencontré ce week-end Khaled al-Faleh, le ministre saoudien de l'énergie.

La stratégie d'augmentation de la production de ces trois pays déplaît à Téhéran, et Hossein Kazempour Ardebili, le représentant de l'Iran à l'Opep, a accusé samedi la Russie et l'Arabie saoudite de prendre le marché en "otage" via la production de pétrole et estimé que c'était la responsabilité de l'Organisation de restaurer l'équilibre entre l'offre et la demande plutôt que de boycotter ses membres fondateurs.

"Des discussions préliminaires sur l'action future de l'Opep et de ses partenaires commenceront à Alger le 23 septembre, lors d'une réunion de suivi de l'accord", ont estimé les analystes de BNP Paribas.

La prochaine réunion en présence de tous les membres de l'Opep aura lieu début décembre à Vienne.

bur-js/ktr/mcj