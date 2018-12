Le pétrole remonte, les inquiétudes sur l'offre demeurent

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole remontaient mardi en cours d'échanges européens, dans un marché qui s'interroge sur l'efficacité de l'accord de l'Opep et de ses partenaires pour limiter l'offre et faire remonter les prix.

Vers 15H00 GMT (16H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 60,83 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 86 cents par rapport à la clôture de lundi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour janvier gagnait 1,15 dollar à 52,15 dollars une heure après son ouverture.

"L'élan apporté aux prix par les coupes dans la production de l'Opep et de ses partenaires a fait long feu, le Brent et le WTI s'échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas d'avant la réunion", a commenté Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Selon les analystes, l'annonce d'une réduction de la production de 1,2 million de barils par jour pour les six prochains mois pourrait bien finalement ne pas être suffisante pour rassurer les marchés, inquiets d'un excès d'offre par rapport à la demande.

Et les prix "pourraient reculer encore si la croissance économique (mondiale) ralentit, comme cela est attendu", a ajouté Carlo Alberto De Casa, analyste pour ActivTrades.

De ce fait, à la surprise de plusieurs commentateurs du marché, les investisseurs ont complètement ignoré lundi le blocage par un groupe armé de l'un des plus grands sites pétroliers de Libye, qui se traduit par une disparition d'environ 400.000 barils par jour pour le marché.

Malgré ce contexte négatif pour les prix du pétrole, Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com, a estimé qu'il ne devrait pas tomber beaucoup plus bas à long terme.

"Après tout, la demande de Chine reste forte", a-t-il souligné, précisant que le deuxième plus important consommateur de pétrole "a importé 10,4 millions de barils par jour en novembre, un record".

Mercredi, les analystes se tourneront vers les données hebdomadaires sur les réserves américaines, qui seront publiées par l'Agence américaine d'information sur l'Energie.

Pour la semaine achevée le 7 décembre, les analystes tablent sur une baisse de 3,5 millions de barils des stocks de brut, sur une hausse de deux millions de barils de ceux d'essence et de 1,6 million de barils de ceux de produits distillés, selon la médiane d'un consensus établi par Bloomberg.

ktr/jbo/bp