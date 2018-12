Le pétrole repart à la baisse, crainte de surproduction

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole baissaient à nouveau jeudi en cours d'échanges européens, après un court répit la veille et dans un marché qui ne cesse de s'inquiéter d'une offre supérieure à la demande.

Vers 11H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 55,08 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 2,16 dollars par rapport à la clôture de mercredi. Vers 09H05 GMT, il est tombé à 54,64 dollars, son plus bas niveau depuis septembre 2017.

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, perdait 1,78 dollar à 46,39 dollars.

"Les inquiétudes sur la demande mondiale et la production record bousculent les prix avant la réduction de la production prévue le mois prochain", a résumé Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

L'Opep et ses partenaires ont convenu au début du mois de réduire leurs extractions d'environ 1,2 million de barils par jour à partir de janvier, pour enrayer la chute des prix, le Brent et le WTI ayant respectivement perdu environ 35% et 40% depuis début octobre.

Mais les marchés semblent douter de l'impact d'une telle réduction alors que les nuages sur la croissance économique mondiale, et donc sur la demande d'or noir, s'assombrissent et que les Etats-Unis pompent à des niveaux records.

Mercredi, les chiffres hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) ont fait état d'une baisse des stocks américains moins importante que prévu.

Lors de la semaine achevée le 14 décembre, les réserves commerciales de brut ont en effet baissé de 500.000 barils alors que les analystes anticipaient un repli beaucoup plus marqué de 2,5 millions de barils.

Dans ce contexte, "même la garantie du ministre saoudien du Pétrole Khaled al-Faled que l'offre devrait diminuer d'ici à la fin du premier trimestre 2019 et que les producteurs pourraient étendre leurs coupes en avril n'arrivent pas à empêcher le déclin des prix", ont souligné les analystes de Commerzbank.

ktr/pn/lth