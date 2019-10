Le pétrole retombe un peu, l'espoir d'un accord Chine-USA se renforce

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole commençaient la semaine en baisse lundi en cours d'échanges européens après une semaine de nette hausse et malgré un éclaircissement de la situation sur le front de la guerre commerciale sino-américaine.

Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 61,84 dollars à Londres, perdant 0,29% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance abandonnait 0,46%, à 56,40 dollars.

La semaine dernière, le Brent s'est apprécié de 4,4% et le WTI de 5,4%. Il s'agit de leur plus forte progression hebdomadaire en un mois.

"L'accord commercial (sino-américain) traîne depuis des mois, mais finalement, nous voyons des déclarations positives des deux côtés," a commenté Naeem Aslam, analyste de Thinkmarkets.

La Chine a en effet confirmé samedi que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l'embargo sur les importations de volaille américaine.

Vendredi, l'administration Trump a indiqué que la phase 1 de l'accord était "proche d'être finalisée", à l'issue d'un entretien téléphonique entre le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer (USTR) et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d'un côté, et le négociateur en chef chinois, le vice-Premier ministre Liu He, de l'autre.

Pour preuve de cette bonne entente, la Chine va lever l'embargo sur les importations de volailles américaines, tandis que les États-Unis importeront de la volaille chinoise cuite et des produits à base de poisson-chat", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"C'est un petit pas dans la bonne direction mais un accord complet est encore loin," a tempéré Tamas Varga, de PVM.

