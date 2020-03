New York (awp/afp) - Le prix du pétrole coté à New York a terminé lundi en baisse de 25% après l'échec des discussions entre la Russie et l'Arabie saoudite, qui a conduit Ryad à lancer une guerre des prix du brut.

Le baril de WTI pour livraison en avril a clôturé à 31,13 dollars, chutant de 10,15 dollars au total, tandis que le baril de Brent coté à Londres s'effondrait à quelques minutes de sa propre clôture de 24% à 34,40 dollars.

jum/pcm