Le pétrole se reprend un peu en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, vendredi en Asie, au lendemain de la pire séance de l'année, mais le baril new-yorkais demeurait sous les 60 dollars en raison des craintes persistantes d'escalade commerciale entre Washington et Pékin.

Vers 03H45 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, progressait de 64 cents à 58,55 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour juillet, reculait de 79 cents à 68,55 dollars.

Le prix du baril de pétrole new-yorkais avait clôturé jeudi sa pire séance de l'année sur un plongeon de plus de 5% dans un contexte de forte aversion pour le risque liée aux tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine

Le baril de WTI avait perdu sur la séance 3,51 dollars, tombant à son plus bas depuis le début du mois de décembre.

A Londres, le baril de Brent a aussi encaissé sa pire séance de l'année en lâchant 3,23 dollars, ou 4,55%.

La hausse des réserves américaines de brut a également exacerbé le pessimisme ambiant des marchés.

"Le pétrole a connu sa plus importante chute de l'année en raison de la hausse des réserves américaines cumulée aux inquiétudes sur la croissance mondiale", a déclaré Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

"Cette évolution a totalement donné raison à l'Opep quand elle dit que c'est l'optimisme, et non pas les fondamentaux, qui a dopé les prix récemment, et que les prix demeurent fragiles."

Il a estimé que le WTI pourrait tomber à 55 dollars et le Brent à 66 dollars.

Lors de la semaine achevée le 17 mai, les réserves commerciales américaines de brut ont augmenté de 4,7 millions de barils, celles d'essence de 3,7 millions de barils, et celles d'autres produits distillés de 800.000 barils, bien plus qu'anticipé, a annoncé l'Agence américaine d'information sur l'énergie (AIE).

Une hausse des réserves américaines est généralement interprétée comme un mauvais signe par les courtiers qui y voient un indice d'une moindre demande au sein de la première économie du monde.

