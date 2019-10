Le pétrole stable dans un marché calme

Londres (awp/afp) - Les prix du pétrole se stabilisaient vendredi en cours d'échanges européens, dans un marché calme au lendemain de données sur les stocks américains.

Vers 10H00 GMT (12H00 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 59,96 dollars à Londres, en hausse de 0,08% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour novembre gagnait pour sa part 0,45% à 54,17 dollars.

Jeudi, les prix avaient déjà grimpé de 0,82% et 1,1%, malgré une hausse trois fois plus importante que prévue des stocks de brut américain.

Les analystes ont cependant fait remarquer que cette hausse surprise est due à la chute du taux d'utilisation des raffineries, qui est tombé à son plus bas niveau depuis le passage de l'ouragan Harvey en septembre 2017.

De ce fait, les stocks de produits raffinés ont beaucoup baissé: ceux d'essence ont reculé de 2,56 millions de barils et ceux de produits distillés (fioul de chauffage et gazole) de 3,82 millions de barils.

Par ailleurs, le géant pétrolier saoudien Aramco va repousser le lancement officiel de son entrée en Bourse, prévu le 20 octobre, a indiqué à l'AFP jeudi une source proche du dossier sous couvert d'anonymat.

Cette décision est susceptible de reporter à décembre ou janvier, au lieu de novembre, la première cotation des actions Aramco sur une plateforme boursière, a indiqué cette source.

"Des conditions de marché défavorables avec des prix amorphes sont probablement la raison de ce report", a expliqué Bjarne Schieldrop, analyste pour SEB, alors que des analystes ont interprété cette décision comme une volonté de faire remonter les prix.

Selon M. Schieldrop, alors que la croissance de la production américaine pourrait ralentir l'année prochaine du fait de la mise à l'arrêt de certaines installations, "il sera beaucoup plus facile pour (l'Opep et ses alliés) d'équilibrer le marché".

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, se retrouveront début décembre à Vienne pour discuter du futur de leur accord de limitation des extractions.

Néanmoins, "les inquiétudes autour d'un ralentissement de la croissance de la demande de pétrole et les doutes concernant la capacité de l'Opep à rééquilibrer le marché" subsistent et vont probablement affecter les prix à court terme, ont résumé Daniel Hynes and Soni Kumari, analystes pour ANZ.

