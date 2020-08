Le pétrole temporise avant une réunion Opep+ et les stocks américains

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient en légère baisse mardi, les investisseurs semblant se réserver pour la journée de mercredi qui verra les ministres de l'Opep+ se réunir par visioconférence et l'EIA publier son rapport hebdomadaire sur les stocks de brut aux Etats-Unis.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 45,23 dollars à Londres, en recul de 0,31% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre perdait 0,47% à 42,69 dollars.

La veille, le Brent et le WTI ont respectivement engrangé 1,3% et 2,1%.

Les investisseurs sont tournés vers la réunion de suivi désormais mensuelle des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'Opep+, sur les coupes de production qu'ils s'imposent depuis mai en réponse à la chute de la demande provoquée par la pandémie de Covid-19.

"Il est peu probable que la réunion du Comité de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) bouleverse l'offre" de brut, a estimé Tamas Varga, analyste de PVM.

"Elle mettra très probablement l'accent sur les trois aspects les plus importants de l'accord: la conformité, la conformité et la conformité", a-t-il ironisé.

Deux mauvais élèves de l'accord, le Nigeria et l'Irak, reviennent dans les notes des analystes: ces derniers "devraient réduire leur production de pétrole de 114.000 et 400.000 barils par jour respectivement en août et septembre afin de compenser leur surproduction entre mai et juillet", a indiqué Eugen Weinberg, de Commerzbank.

Les investisseurs attendent également mercredi le rapport hebdomadaire très suivi de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le pays.

Ils avaient nettement reculé la semaine passée au-delà des attentes des analystes et pour la troisième semaine de suite.

