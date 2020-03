New York (awp/afp) - Le pétrole coté à New York a plongé lundi à son plus bas niveau depuis début 2002, conséquence de la chute de la demande en brut dans le monde et de la guerre des prix que se livrent Moscou et Ryad.

Le baril de référence aux Etats-Unis, le WTI pour livraison en mai, a clôturé à 20,09 dollars, soit 6,6% ou 1,42 dollar de moins que vendredi. A Londres, le baril de Brent plongeait de 8,8% à quelques minutes de sa propre clôture.

