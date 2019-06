New York (awp/afp) - Aux prises avec un climat généralisé d'aversion pour le risque ces derniers jours sur les marchés, le cours du pétrole new-yorkais a de nouveau glissé lundi et atteint à la clôture son plus bas niveau depuis le 12 février.

Le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, a cédé 25 cents pour clôturer à 53,25 dollars. Il a perdu près de 10 dollars sur les deux dernières semaines.

afp/rp