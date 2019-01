Les cours du pétrole continuent de monter en Asie

Singapour (awp/afp) - Les cours du pétrole continuaient de monter mardi en Asie, portés par les espoirs de voir l'Arabie saoudite réduire plus fortement que prévu par l'accord Opep sa production d'or noir.

Vers 02h50 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, gagnait 19 cents à 48,71 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, prenait 17 cents à 57,50 dollars.

Citant des responsables de l'Opep, le Wall Street Journal a rapporté que Ryad prévoyait de réduire ses exportations de brut à environ 7,1 millions de barils par jour d'ici la fin janvier afin de faire monter les cours au dessus des 80 dollars.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires dont la Russie avaient convenu en fin d'année de prolonger leur accord de limitation de la production afin de soutenir des cours qui avaient fortement dégringolé.

Stephen Innes, analyste chez Oanda, a toutefois estimé que la hausse était limitée par les inquiétudes persistantes relatives aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale.

"Malgré les responsables de l'Opep qui suggèrent que le royaume envisage des coupes plus fortes afin de tenter de soutenir les cours, le marché patine en Asie", a-t-il dit. "Les investisseurs sont motivés par une conjugaison de facteurs, la nervosité préalable aux négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et l'assortissement habituel de questions" sur la santé des deux plus grandes économies mondiales.

Lundi, le Brent a clôturé à 57,33 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 27 cents.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le WTI a gagné 56 cents, à 48,52 dollars.

