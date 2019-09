Les cours du pétrole peinent à refluer après les attaques en Arabie saoudite

Tokyo (awp/afp) - Les cours du pétrole n'étaient qu'en très léger recul mardi, après avoir décollé lundi en raison des attaques contre des installations pétrolières saoudiennes, faisant redouter une pénurie d'or noir et une escalade militaire avec l'Iran.

A 06H03 GMT, après la fermeture de la Bourse de Tokyo, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait à peine 0,38% à 68,76 dollars tandis que le prix du baril de brut américain WTI reculait de 0,84% à 62,37 dollars.

Lundi, le cours du Brent de la mer du Nord, référence sur le marché mondial, avait bondi de plus de 14,6%, la plus forte progression depuis la création de ce contrat en 1988.

Quant au baril de WTI, référence du brut à New York, il avait grimpé de 14,7% lundi, soit sa plus forte hausse depuis décembre 2008.

Des attaques de drones menées samedi contre deux sites pétroliers saoudiens ont entraîné une chute de la moitié de la production de pétrole du pays, à hauteur de 5,7 millions de barils par jour, soit environ 6% de l'approvisionnement mondial.

Outre la réduction brutale de la production d'or noir, ces attaques ont ravivé la crainte d'une escalade militaire entre les Etats-Unis et l'Iran, soupçonné plus ou moins directement par Riyad et Washington d'être responsables des attaques.

afp/fr