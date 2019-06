Les prix du pétrole divergent, entre demande en baisse et risque géopolitique

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole divergeaient vendredi en cours d'échanges européens dans un marché hésitant entre les tensions géopolitiques qui mettent l'offre en danger et les prévisions de baisse de la demande.

Vers 13H35 GMT (15H35 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 61,50 dollars à Londres, en hausse de 19 cents par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril de WTI pour le contrat de juillet cédait 13 cents à 52,15 dollars.

Deux pétroliers ont été attaqué jeudi dans la mer d'Oman, au large de l'Iran, ravivant les tensions dans la région.

Donald Trump a affirmé vendredi que les attaques contre deux pétroliers dans la mer d'Oman dans la région du Golfe étaient "signées" de l'Iran, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone.

L'attaque, qui s'est produite jeudi près du détroit d'Ormuz, n'a pas été revendiquée et l'Iran a démenti en être responsable.

"Le bond des prix de jeudi après l'attaque de deux pétroliers dans le golfe d'Oman montre que les prix ont plus de chance de repartir à la hausse que de plonger encore plus bas", ont estimé les analystes de Capital Economics.

Cependant, les prix avaient commencé la séance en baisse et restent proches de leurs plus bas en cinq mois, alors que les tensions commerciales et l'affaiblissement de l'économie mondiale pèsent sur les perspectives de demande.

L'AIE a réduit de 100.000 barils par jour (b/j) sa prévision de croissance de la demande de brut pour 2019, attendue désormais de 1,2 million b/j. Elle l'avait déjà diminuée de 90.000 barils le mois précédent.

Par ailleurs, les réserves américaines ont encore augmenté la semaine dernière.

"Des hausses massives des stocks dans un contexte économique instable ne permettent pas de construire un scénario de hausse des prix", a résumé Stephen Innes, analyste de Vanguard Markets.

"Les prix du pétrole commencent à réagir à la possibilité d'un ralentissement économique mondial, comme ils l'avaient fait à l'été 2008", ont rappelé les analystes de BNY Mellon.

